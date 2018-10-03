فيديو.. اعتقال رضوان فايد اللص الأخطر بعد هروبه من السجن بهليكوبتر

المواطن - متابعة
تمكنت السلطات الفرنسية من القبض على رضوان فايد اللص الخطير الذي تمكن من الهروب من السجن في وقت سابق مستخدمًا طائرة هليكوبتر في العاصمة باريس في عملية أحرجت إدارة السجن.
واعتُقل فايد، وهو أبرز المطلوبين الهاربين في فرنسا، شمال العاصمة باريس. وذكرت تقارير أنه اعتقل بصحبة شقيقه ورجلين آخرين.
وكانت إدارة سجن ريو في ضاحية سين إي مارن الباريسية قد أفادت في وقت سابق بأن عملية الفرار لم تدم سوى دقائق معدودة وأنه لم يحدث إطلاق نار أو أي عملية احتجاز رهائن.
فيما يلي عدد من الحقائق والمعلومات حول رضوان فايد:
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- رضوان فايد من مواليد 10/5/1972 أي أن عمره حوالي 46 عامًا.
- يمضي رضوان فايد عقوبة السجن 25 عامًا لإدانته بتنفيذ عملية سطو مسلّح أسفرت عن مقتل شرطية، في عام 2010.
- ليست هذه هي المرة الأولى التي يهرب فيها من السجن فقد سبق له الهرب قبل خمس سنوات.
- في الهروب الأول احتجز رضوان فايد 4 حراس وهدد بتفجير السجن بمتفجرات كانت في حوزته حتى تم له الهروب.
- في الهروب الثاني استخدم مروحية واستعان بـ3 أشخاص مدججين بالسلاح.
- للمرة الأولى في فرنسا التي تهبط فيها مروحية داخل السجن لمساعدة سجين على الهروب.
- وزيرة العدل اعترفت بذكاء رضوان فايد بقولها : لقد كانت عملية هروب مثيرة.
- شركاء رضوان فايد الذين ساعدوه في الهرب سرقوا مروحية وأجبروا قائدها على تنفيذ العملية.
- عثر على المروحية فيما بعد على مسافة 40 كم من السجن.
- تم القبض على شقيق رضوان فايد لإجبار أخيه الهارب على تسليم نفسه.
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