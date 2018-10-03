فيديو.. اعتقال رضوان فايد اللص الأخطر بعد هروبه من السجن بهليكوبتر

المواطن - متابعة

تمكنت السلطات الفرنسية من القبض على رضوان فايد اللص الخطير الذي تمكن من الهروب من السجن في وقت سابق مستخدمًا طائرة هليكوبتر في العاصمة باريس في عملية أحرجت إدارة السجن.

واعتُقل فايد، وهو أبرز المطلوبين الهاربين في فرنسا، شمال العاصمة باريس. وذكرت تقارير أنه اعتقل بصحبة شقيقه ورجلين آخرين.

وكانت إدارة سجن ريو في ضاحية سين إي مارن الباريسية قد أفادت في وقت سابق بأن عملية الفرار لم تدم سوى دقائق معدودة وأنه لم يحدث إطلاق نار أو أي عملية احتجاز رهائن.

فيما يلي عدد من الحقائق والمعلومات حول رضوان فايد: