فيديو.. الأمن العام يُذكر بآخر مهلة لترخيص الأسلحة

المواطن - الرياض

أعاد الأمن العام تذكير كافة المواطنين بفترة السماح المحددة سلفاً لإصدار التصاريح اللازمة لأسلحتهم والتي سبق أن بدأت من ١٧ شوال ١٤٣٩هـ وتستمر لمدة عام.

وناشد الأمن العام المواطنين بالمبادرة بتسليم ما لديهم من أسلحة غير نظامية أو ترخيصها لتفادي العقوبات المقررة وفق الأنظمة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أنه رغبة منها في إتاحة الفرصة لعموم المواطنين بتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية؛ فقد تقرر السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر، وإيقاف الإجراءات المتعلقة بمساءلة كل من يبادر بالإبلاغ عما لديه منها وترخيصها أو تسليمها طواعية وفق الإجراءات النظامية قبل ضبطها بحوزته، وذلك لمدة عام بدءاً من تاريخ 17 / 10 / 1439هـ.

ودعت الوزارة عموم المواطنين للالتزام بما ورد بنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 45 وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ، ولائحته التنفيذية، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وبإمكان كل من يقتني سلاحاً أو ذخيرة غير مرخصة المبادرة بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لاختيار الموعد اللازم والخدمة المطلوبة.