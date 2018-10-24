فيديو.. الأمير محمد بن سلمان: همة السعوديين مثل جبل طويق ولن تنكسر

المواطن - تصوير ؛ أثير الحربي- الرياض

أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن السعوديين لديهم همة عالية لا تنكسر، مشبهًا همة الشعب السعودي بـ جبل طويق.

وضجت القاعة بالتصفيق والتحية حين قال ولي العهد هذه الكلمات في جلسة نقاش بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار : لدى السعوديين همة مثل جبل طويق لن تنهد إلا إذا انهد هذا الجبل وتساوى بالأرض.

وأشاد ولي العهد بحركة التنمية التي تشهدها دول المنطقة مؤكدًا أن الشرق الأوسط سيكون هو أوروبا الجديدة خلال السنوات الخمس المقبل.

والمعروف أن جبل طويق أحد أهم المعالم الجغرافية في المملكة، وهو قلب إقليم اليمامة التاريخي وإقليم نجد، واسم الجبل طويق تصغير لكلمه طوق وتصغير الأسماء لتمليحها عاده قديمه عند العرب.

جبل طويق هو عبارة عن هضبة ضيقة من الصخر الجيري ويمتد لما يقارب 800 كلم من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالاً وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوباً على شكل قوس (أو طوق لأنه يطوّق ويحيط بمنطقة واسعة) يتجه طرفاه نحو الغرب.

وتنحدر السفوح الشرقية في جبل طويق بشكل تدريجي، بخلاف الجانب الغربي الذي ينقطع بشكل مفاجئ، وتنحدر على جانبه الشرقي عدة أودية أشهرها وادي حنيفة الذي تقع على ضفافه مدينة الرياض، كما تشقّه بشكل كامل من الغرب إلى الشرق أودية مثل وادي نساح ووادي الأوسط وشعيب لحاء.

تركّزت معظم حواضر منطقة نجد تاريخياً حول جبل طويق وعلى الأودية المنساحة على جوانبه منذ العصر الجاهلي. ويسمى الجبل تاريخياً بـ”جبل العارض” أو “عارض اليمامة”، وظل هذا الاسم القديم معروفاً حتى العصور الحديثة، وعليه سميت منطقة العارض التي تشمل الرياض ومحافظة المزاحميه ومحافظة الحريق وحوطة بني تميم والدرعية وضرماء والعيينة وغيرها لوقوعها عليه، كما يشكل جبل طويق حاجزاً بين قرى سدير من الشرق وقرى الوشم من الغرب. يحتل وادي البطين الجزء الغربي من سلسلة طويق الشامخة .

فيديو | #ولي_العهد_في_منتدى_الاستثمار: همة السعوديين مثل جبل طويق لن تنكسر حتى يتساوى مع الأرض

#CrownPrinceInFII2018 pic.twitter.com/qvWREClVoc — صحيفة المواطن (@almowatennet) October 24, 2018