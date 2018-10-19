فيديو .. الاتحاد يسقط في بئر أحزانه مجددًا بتعادل مخيب مع أحد

المواطن - محمد سمعه

سقط نادي الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي، أمام نادي أحد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وحاول الفريقان خلال الشوط الأول تسجيل الأهداف ولكن عدم التركيز في إحراز الأهداف تسبب في إنهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق أحد ومن هجمة مرتدة ناجحة من تسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب البرازيلي لوكاس ريبامار في الدقيقة الثامنة والستين بطريقة جميلة.

وبعد محاولات مستميتة تمكن نادي الاتحاد من تسجيل الهدف الأول له عبر اللاعب واندرسون فالديفيا في الدقيقة الثانية والسبعين بطريقة أكثر من رائعة.

وبعد التعادل أصبح رصيد نادي الاتحاد نقطتين في المركز السادس عشر والأخير في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أما نادي أحد فأصبح رصيده نقطتين في المركز الخامس عاشر.

وتُعد مباراة الاتحاد وأحد هى المباراة الأولى للمدرب الكرواتي سلافين بيليتش والذي تولى تدريب العميد خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز والتي تمت إقالته بسبب سوء نتائج العميد في بطولة الدوري.

ويذكر أن الاتحاد لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال أول ست جولات من مسابقة الدوري، مما يُنذر بخطر كبير وهو أن الاتحاد قد لاينافس على الفوز بأي بطولة في الموسم الجاري.

فاز الاتحاد ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين في موسم 2017-2018 تحت قيادة مدربه السابق، التشيلي خوسيه لويس سييرا بعد الفوز على الفيصلي بثلاثية مقابل هدف.

الهدف الأول لنادي ⁧#الاتحاد⁩ سجله اللاعب فالديفيا في الدقيقة 71

الاتحاد 1 : 1 احد ⁧#الاتحاد_احد⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/DCjw88oJcV — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

الهدف الأول لنادي ⁧#احد⁩ سجله اللاعب لوكاس ريبامار في الدقيقة 68

الاتحاد 0 : 1 احد ⁧#الاتحاد_احد⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/6VXbbfIr1x — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018