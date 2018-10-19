فيديو .. التعاون يُدمر شباك الفيصلي برباعية

المواطن - محمد سمعه

اكتسح نادي التعاون فريق الفيصلي برباعية مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وخلال الشوط الأول قاتل فريق التعاون لتسجيل الهدف الأول، حتى كان له ماأراد عبر اللاعب هيلدون أوجستو في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول.

ونجح اللاعب روجيريو كوتينيو بعد ذلك في إدراك التعادل للفيصلي بالدقيقة التاسعة عشر من عمر الشوط الأول.

واصل التعاون إصراره على تسجيل هدف التقدم الثاني، فتمكن اللاعب ليندر تاوامبا من تسجيل الثاني للتعاون بالدقيقة الحادية والعشرين.

وانتهى الشوط الأول دون أي جديد بتقدم نادي التعاون بهدفين مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني واصل التعاون تألقه وضغطه وذلك من أجل تسجيل الهدف الثالث.

نجح المتألق هيلدون أوجستو في إضافة الهدف الثاني له والثالث للتعاون بالدقيقة السابعة والخمسين.

واختتم اللاعب ربيع سفياني بالهدف الرابع لفريق التعاون بالدقيقة السبعين من عمر المباراة.

أصبح رصيد التعاون بعد الفوز تسع نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

📹 الهدف الرابع لنادي #التعاون سجله اللاعب ربيع السفياني في الدقيقة 68

الفيصلي 1 : 4 التعاون#الفيصلي_التعاون #دوري_بلس pic.twitter.com/ckUIJF69cw — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

📹 الهدف الثالث لنادي #التعاون سجله اللاعب هيلدون في الدقيقة 57

الفيصلي 1 : 3 التعاون#الفيصلي_التعاون #دوري_بلس pic.twitter.com/Z4DTtawp53 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

الهدف الثاني لنادي #التعاون سجله اللاعب تاوامبا في الدقيقة 21

الفيصلي 1 : 2 التعاون#الفيصلي_التعاون #دوري_بلس pic.twitter.com/pg9ncP3Pk1 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

📹 الهدف الأول لنادي #الفيصلي سجله اللاعب روجيرو في الدقيقة 19

الفيصلي 1 : 1 التعاون#الفيصلي_التعاون #دوري_بلس pic.twitter.com/5sp2RuCsgS — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018

📹 الهدف الأول لنادي #التعاون سجله اللاعب هيلدون في الدقيقة 15

الفيصلي 0 : 1 التعاون#الفيصلي_التعاون #دوري_بلس pic.twitter.com/QmzXhmHmk1 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018