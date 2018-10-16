فيديو.. الجيش اليمني يقتحم مديرية كتاف في صعدة

المواطن - الرياض

دخل الجيش اليمني مركز مديرية كتاف في محافظة صعدة، وذلك بعد استعادة السيطرة على وادي آل جُبارة، بإسناد من مقاتلات التحالف العربي.

وكان أعلن الجيش اليمني، في قت سابق أن قواته باتت على بعد 6 كيلو مترات من منزل القيادي الهالك في ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران حسين الحوثي في منطقة مران، التابعة لمديرية حيدان جنوب غرب محافظة صعدة.

وقال قائد اللواء الثالث عروبة في الجيش اليمني العميد عبد الكريم السدعي ” إن قواته توغلت بشكل كبير في عمق مواقع ميليشيا الحوثي في جبال مران، وتتمركز الآن في مواقع قريبة من بيت الهالك حسين الحوثي بمسافة لا تتجاوز الستة كيلو مترات”، وفقًا لبيان لوزارة الدفاع اليمنية الرسمية.

وأوضح العميد السدعي، أن قوات الجيش تقدمت في عمق جبال مران وتمكنت وحدات قتالية من تطهير أجزاء كبيرة من عقبة مران والصافية والرماديات وطيبان، مضيفًا أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن ومدفعيتها ساندت مقاتليه بقوة في هذه المعارك.

وأكد قائد اللواء الثالث عروبة في الجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي تكبدت خلال هذه المعارك خسائر فادحة في صفوف مقاتليها وقيادتها الميدانية بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والدراجات النارية.