فيديو.. الحبتور يوجه رسالة لـ أردوغان: ابتعد عن راعية الإرهاب

المواطن - الرياض

وجه رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داعيًا إياه إلى التقارب مع دول الخليج والابتعاد عن إيران.

وقال الحبتور : أدعو الرئيس رجب طيب أردوغان الى التقرب من دول الخليج العربي المحبة للخير والتقدم والابتعاد عن إيران راعية الإرهاب في العالم فمصالحنا مشتركة وتقاربنا مصدر قوة لنا جميعاً.

وقال الحبتور للرئيس التركي: توجه إلى الرياض .. توجه إلى المملكة العربية السعودية .. توجه إلى مجلس التعاون الخليجي والتعاضد في السياسة والاقتصاد والتجارة وكل المجالات التي ترفع من قيمة المنطقة وتعاضدها.

أدعو الرئيس رجب طيب #أردوغان الى التقرب من دول #الخليج_العربي المحبة للخير والتقدم والإبتعاد عن #إيران راعية الإرهاب في العالم. فمصالحنا مشتركة وتقاربنا مصدر قوة لنا جميعاً. #خلف_الحبتور #تركيا @RT_Erdogan pic.twitter.com/coB6IEwXsZ — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) October 26, 2018