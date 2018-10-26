فيديو.. الحبتور يوجه رسالة لـ أردوغان: ابتعد عن راعية الإرهاب

فيديو.. الحبتور يوجه رسالة لـ أردوغان: ابتعد عن راعية الإرهاب

2018/10/26
الساعة 10:56 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه رجل الأعمال والملياردير الإماراتي خلف الحبتور رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان داعيًا إياه إلى التقارب مع دول الخليج والابتعاد عن إيران.

وقال الحبتور : أدعو الرئيس رجب طيب أردوغان الى التقرب من دول الخليج العربي المحبة للخير والتقدم والابتعاد عن إيران راعية الإرهاب في العالم فمصالحنا مشتركة وتقاربنا مصدر قوة لنا جميعاً.

وقال الحبتور للرئيس التركي: توجه إلى الرياض .. توجه إلى المملكة العربية السعودية .. توجه إلى مجلس التعاون الخليجي والتعاضد في السياسة والاقتصاد والتجارة وكل المجالات التي ترفع من قيمة المنطقة وتعاضدها.

 

 


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