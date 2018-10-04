فيديو.. الخبرات السعودية تنجز القمرين سعودي سات5

المواطن - الرياض

أنهت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تطوير وتصنيع قمرين صناعيين لأغراض الاستطلاع “سعودي سات 5أ” و”سعودي سات 5ب” لينضما إلى الجيل الثاني الأعلى دقة من أقمار الاستشعار عن بعد السعودية،والمخطط إطلاقهما هذا العام بمشيئة الله.

وجرى تصنيع القمرين السعوديين واختبارهما بالكامل وفق المعايير العالمية في معامل ومختبرات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال خبرات وكفاءات سعودية تعمل في مجال صناعة وتطوير الأقمار الصناعية.

ويأتي هذا الإنجاز الوطني نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير في المملكة عامة ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بخاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

وينضم “سعودي سات 5” إلى الإنجازات التي حققتها المملكة في مجال الفضاء والأقمار الصناعية، حيث أطلقت المدينة 13 قمرا صناعياً، وشاركت في مهمة استكشاف القمر (شانجي 4) مع الجانب الصيني، وتوفير الخدمات المتطورة لنظام الاستشعار عن بعد، وإطلاق نظام متطور لتتبع ومراقبة السفن التجارية بالأقمار الصناعية تشمل تغطية يومية شاملة لحركة السفن تصل إلى 30 ألف سفينة حول العالم.

ويأتي إطلاق القمرين الصناعيين الجديدين تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى توطين التقنيات الاستراتيجية في المملكة، وتعظيم المحتوى المحلي، وتمكين الشباب السعودي من الإلمام بالتقنيات المتقدمة في مجال تطوير وتصنيع الأقمار الصناعية.

في إنجاز سعودي جديد تم وبحمد الله الانتهاء من تصنيع القمرين الصناعيين #سعودي_سات5 بخبرات وطنية في معامل ومختبرات @KACST #أقمار_استطلاع_سعودية pic.twitter.com/jmByOVONcx — KACST (@KACST) October 4, 2018