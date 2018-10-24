فيديو.. الذيابي: خطاب ولي العهد كان شاملًا برسائل مباشرة وغير مباشرة

المواطن - الرياض

أثنى رئيس تحرير عكاظ، جميل الذيابي، على خطاب ولي العهد مساء اليوم الأربعاء، في اليوم الثاني من مؤتمر مبادرة الاستثمار، أو ما يعرف بدافوس الصحراء، في الرياض.

وقال الذيابي: إن خطاب ولي العهد في منتدى الاستثمار كان شاملًا برسائل مباشرة وغير مباشرة.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد أكد أن المملكة تشهد نقلة اقتصادية نوعية تؤكدها الأرقام والإحصائيات التي تعكس ارتفاع كافة مؤشرات التنمية.

وأضاف ولي العهد، خلال مشاركته في جلسة نقاشية مشتركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، بحضور ولي عهد البحرين ورئيس وزراء لبنان المكلف، أن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي.

وقال ولي العهد: إيراداتنا غير النفطية تضاعفت 3 مرات، مشيرًا إلى أن لغة الأرقام لا تكذب وهي توضح أين كنا وإلى أين سنصل إن شاء الله.

وأضاف ولي العهد أن منطقة الشرق الأوسط ستكون هي أوروبا الجديدة خلال الخمس سنوات المقبلة.

ولفت ولي العهد إلى أن معظم دول المنطقة لديها مشاريع طموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية لشعوبها، مستدلًّا على ذلك بما يحدث من تنمية في السعودية ومصر والعراق ولبنان وحتى قطر خلال السنوات المقبلة.

وقال: هذه هي اللحظة التي أحيا من أجلها، وهذه هي الحرب التي أعيش من أجلها، مؤكدًا أن الحرب على الإرهاب والتطرف لن تتوقف أبدًا.