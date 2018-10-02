فيديو.. الرياح تتلاعب بكهرباء مبنى بشكل مرعب

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو تأثير الإعصار الأخير، الذي ضرب طوكيو، على إضاءة المباني حوله.

وبحسب موقع لايف ليك، اجتاحت الرياح القوية والأمطار مدينة طوكيو بما يعرف بإعصار ترامي، وأدى إلى التلاعب بالكهرباء المتصلة بالمنازل، وظهر مبنى وكأن أحدهم يطفئ ويضيء أضواءه بشكل عبثي وبكل شقق المبنى، وأيضًا بسرعة كبيرة.

وتسبب الإعصار في إصابة 100 شخص، وإجلاء عشرات الآلاف من منازلهم، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن 180 ألف منزل.