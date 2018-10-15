فيديو.. السلمي للمواطنين: دافعوا عن بلادكم ولا تلتفتوا للدعوات المغرضة

المواطن - الرياض

دعا عضو هیئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور عبدالله السلمي، الشعب السعودي للدفاع عن بلاده، وعدم الانصیاع للدعوات المغرضة التي تستهدف وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.

وقال الشیخ السلمي في حديثه لقناة “المجد”، إن الناس أصبحت لديهم رغبة في معرفة الأخبار الكاذبة، وما أكثر أجهزة الاستخبارات الیوم التي تُدلس المعلومات عبر وسائل الإعلام، مستشهداً بحديث الشیخ عبدالعزيز بن باز، رحمه الله، بأنه لا توجد دولة منذ ألف عام حققت التوحید ونبذت الشركیات أكثر من حكومة هذه البلاد.

وأكد أن أعداء الإسلام يريدون للحمة الوطنیة أن تنفك، ويريدون للترابط بین ولاة الأمر والمواطنین الزوال.

ودعا السلمي مشاهیر مواقع التواصل الاجتماعي إلى صد الهجمات التي يشنها الأعداء على البلاد، وعدم الاستجابة إلى الأطروحات التي تخالف الكتاب والسنة وما علیه ولاة الأمر.