فيديو.. السيول تقتحم شوارع شرائع مكة الآن

المواطن - مكة المكرمة

تعرضت العاصمة المقدسة إلى موجة من الأمطار الغزيرة، أجرت الأودية، واقتحمت السيول بعض الشوارع.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة السيول وهي تفاجئ قائدي المركبات في شرائع مكة فيما تتوالى التحذيرات من خطورة قطع الأودية ومجاري السيول.

#مكة_الان | 🔴⛈️

عاجل || السيول تقتحم الشوارع في الشرائع بسبب غزارة الأمطار

المصدر: @Al_Baladi تابعونا بكل جديد في عالم الطقس👌 @ArabiaWeatherSA#وش_افضل_يوم_بحياتك pic.twitter.com/IiGpGQAKya — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) October 17, 2018

وفي وقت سابق حذر الدفاع المدني في مكة من تقلبات جوية اعتبارًا من اليوم وحتى غد الخميس.

ودعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين في العاصمة المقدسة إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية والأمطار المصحوبة بالرياح.

كما هطلت كميات غزيرة من الأمطار على الطائف، فيما توقع الإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة، وقد تؤدي إلى جريان السيول حتى العاشرة من مساء اليوم.

وقال الإنذار المبكر إن الحالة ستشمل الطائف وتمتد إلى الهدا – الشفا – بني سعد – ميسان – السيل الكبير – عرفات – مكة المكرمة – ملكان – هدى الشام – مدركة والأجزاء المجاورة في منطقة مكة المكرمة.

وكانت جامعة أم القرى قررت تعليق الدراسة اليوم للمحاضرات المسائية بسبب تقلبات الأحوال الجوية وذلك حفاظًا على الأرواح والممتلكات بعد صدور تنبيه من الدفاع المدني لأهالي العاصمة المقدسة من حالة جوية مضطربة تمتد حتى غد الخميس.