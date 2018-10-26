فيديو.. العثور على حارس صدام حسين ميتًا بمنزله

المواطن - متابعة

عاد اسم الرئیس العراقي الراحل صدام حسین مجدداً إلى الواجھة، الأربعاء، بعد عثور السلطات التركیة على حارسه السابق میتًا في منزله بولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي تركیا.

وعثر على عدنان جیري شمائل (68 عاما) میتا من قبل أقاربه في منزله بحي فیسیل كاراني بمحافظة شانلي أورفا التركیة، بحسب ما أفاد مصدر تركي أمني، فيما ت نقل جثمانه إلى معھد الطب الشرعي لتحديد سبب وفاته.

وفي حین لم يعلن بعد عن سبب الوفاة، ينتظر أن تكشف السلطات التركیة التفاصیل، بعد أن جرى بالأمس تشريح الجثة.

وكان شمائل غادر العراق لیقیم في جنوب تركیا بعد إعدام الرئیس العراقي صدام حسین في 2006.