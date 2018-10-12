فيديو .. الـVAR يتسبب في طرد العويس

المواطن - محمد سمعه

طُرد الحارس محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب السعودي، من مباراة المنتخب البرازيلي والمقامة اليوم، ضمن منافسات الدورة الرباعية لكرة القدم.

وكان محمد العويس لمس الكرة بيده خارج منطقة الـ18، مما دعا الحكم الهولندي داني ماكيلي للاستعانة بتقنية الـVAR، والتي أثبتت خطأ اللاعب محمد العويس والذي طُرد على الفور.

واضطر المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للدفع بالحارس مصطفى ملائكة بعد طرد محمد العويس.

ويذكر أن مباراة المنتخب السعودي والمنتخب البرازيلي تُقام على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، وسط حضور جماهيري غفير.

وتشير النتيجة حاليًّا إلى تقدم المنتخب البرازيلي بهدف دون رد سجله نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اللاعب جابرييل خيسوس في الدقيقة الثالثة والأربعين من عمر الشوط الأول.

سيواجه المنتخب السعودي، نظيره المنتخب العراقي يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات الدورة الرباعية الودية.