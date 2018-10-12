فيديو.. القصة الكاملة لوفاة المواطنة ندى المبارك بمجمع طبي بالدمام

المواطن - الرياض

كشف علي الناصر، ابن أخت المواطنة ندى المبارك، التي توفيت عقب عملية جراحية بالمجمع الطبي بالدمام تفاصيل وفاتها، بعد جراحة لاستئصال بعض حصوات المرارة.

وفي التفاصيل، قال الناصر، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على روتانا خليجية، إن حالة قريبته تدهورت بعد العملية بيوم واحد.

وأضاف أن حالتها استدعت نقلها إلى قسم الطوارئ لعمل الأشعة، ومكثنا من العصر حتى الساعة التاسعة مساء، دون إجراء الأشعة، وقيل لنا إنه لا يوجد إلا فني أشعة واحد.

وأشار إلى أنه بعد إجراء الأشعة اتضح أنه توجد سوائل خطيرة نتيجة العملية، مما يعني أنه لا بد من إجراء جراحة عاجلة.

وتابع الناصر، أنه في الثانية عشرة مساء نقلوا خالتي، للبرج الطبي بدعوى أنه سيتم إجراء عملية جراحية لها، ولم يتم إجراء الجراحة كما تم إخبارنا، وذلك حتى صباح الجمعة.

وختم الناصر قائلا: دخلنا للمدير المناوب، وشرحنا له الحالة، وأنها خطيرة ولا تحتمل الانتظار، وتواصلنا مع وزارة الصحة ورفعنا شكوى، وظل الوضع على هذا الحال حتى تدهورت الحالة وتوفيت خالتي.

القصة الكاملة خلف وفاة "ندى المبارك" في أحد المجمعات الطبية يرويها علي الناصر ابن أخت المتوفاة:

نقلناها للمجمع يوم الخميس، فلم تجد طاقما طبيا يباشر حالتها إلا بعد مرور 24 ساعة! تابعونا في #برنامج_ياهلا على #خليجية pic.twitter.com/DJvCAUQtET — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 11, 2018