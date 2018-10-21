فيديو.. المالكي يوضح مهام خلية أزمة إعصار لبان

وأضاف المالكي بحسب مقطع فيديو بثته وكالة واس ، أن الخلية توفر أيضًا الخدمات الطبية والإخلاء الطبي وإنشاء جسر جوي لإيصال المساعدات، بحسب قناة “الإخبارية”.

وأشار المالكي إلى أن الجهات السعودية المشاركة في إنقاذ اليمن من آثار إعصار “لبان” هي: “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن”.

وتابع: “تُشارك وزارة الداخلية بفرق من الدفاع المدني قوامها 60 ضابطًا وصف ضابط و26 عربة وقوارب إنقاذ”.

ونوه المالكي إلى أن القيادة العامة لطيران الأمن أسهمت في إنقاذ أكثر من 1500 شخص وإيواء 2000 أسرة وتقديم 11 ألف وجبة مطهية ونقل وإيصال المساعدات للمهرة عبر 5 طائرات من طراز c130، وتخصيص 10 طائرات عمودية للإنقاذ وتقديم الإغاثة”.

يذكر أنه وصلت إلى مطار الغيظة الليلة الماضية طائرة ثالثة تحمل مساعدات غذائية، في إطار الجسر الجوي والبري الذي سيّرته المملكة عبر المركز للتخفيف من معاناة السكان إثر إعصار “لبان” الذي ضرب معظم مديريات المحافظة، وكانت أولى طلائع الجسر الجوي الإغاثي قد وصلت إلى محافظة المهرة يوم الأربعاء الماضي، من خلال طائرتين تحمل مساعدات إغاثية عاجلة، قبل أن تلحقها 8 شاحنات تحمل مساعدات إغاثية وإيوائية، رغم وعورة الطريق وسوء الأحوال الجوية.

وكان إعصار “لبان” قد ضرب معظم مديريات محافظة المهرة شرقي اليمن، في 14 أكتوبر الجاري، مما خلّف خسائر بشرية، ومادية هائلة هي الأسوأ خلال السنوات الأخيرة.