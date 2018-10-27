فيديو.. المغامسي يُسقط وجه الشبه بين واقعه خاشقجي وقصة خالد بن الوليد

المواطن - الرياض

أعاد إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي توضيح ما قصده من تشبيه واقعة وفاة الصحفي جمال خاشقجي بواقعة خالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة.

وقال المغامسي في مقطع فيديو رداً على استفسار أحد المتصلين عن أسباب ذلك التشبيه بالقول: إن ما صدر منه كان تعليقاً على أول تصريح صحفي رسمي من جهات التحقيق السعودية حول واقعة القتل والتي أشارت إلى أن الفريق كان مكلفاً بالتفاوض مع خاشقجي لكنه تجاوز الصلاحيات المخولة إليه.

وأضاف المغامسي أن التشبيه معروف في لغة العرب ولا ينبغي لأحد أن يفهم أنه شبّه خالد بن الوليد بالفريق الذي قام بالواقعة، ولا أنه شبه من أصدر الأوامر للفريق بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر الصديق، وإنما “شبه الصنيع بالصنيع” وفق مقتضيات التحقيق التي تطورت فيما بعد.

وأضاف المغامسي أنه عند التعليق أو الفتوى في الأمر يجب أن يكون لدى الشخص خلفية عن الظروف المحيطة بالواقعة، مشيراً إلى أن التحقيق كشف – على الأقل إلى الآن – عن وجود نية مبيتة لدى الفريق، وهو أمر يؤكد سقوط وجه الشبه بين واقعة خالد بن الوليد وواقعة خاشقجي، داعياً له بالرحمة والمغفرة.