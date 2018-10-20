فيديو.. المفرج يرد على التأمينات: هذا هو متوسط الدخل الشهري للمواطن

فيديو.. المفرج يرد على التأمينات: هذا هو متوسط الدخل الشهري للمواطن

2018/10/20
الساعة 11:17 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف تيسير المفرج، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء، أن المبلغ الصحيح لمتوسط دخل الفرد السعودي هو 11 ألف ريال.

وقال المفرج، في مداخلة هاتفية ببرنامج يا هلا المذاع عبر فضائية روتانا خليجية: إن الهيئة توصلت إلى هذا الرقم من خلال مسوح عامة واستطلاعات تتم عبر سؤال المواطنين بشكل مباشر عن مدخولاتهم الشهرية.

وأضاف المفرج، أن تصريحه هذا جاء ردًّا على ما أعلنته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من أن متوسط دخل الفرد السعودي هو 3 آلاف ريال.

وتابع أن مؤسسة التأمينات تعتمد على الرواتب الأساسية للموظفين السعوديين المسجلين لديها؛ ما يدل على اختلاف المنهجية في الوصول إلى الرقمين.

 


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