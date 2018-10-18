فيديو.. المواطنة الفائزة بسيارة السوبر كلاسيكو: مفاجأة لم أتوقعها

المواطن - الرياض

أعربت المواطنة منيرة الزهراني، التي خطفت الأضواء في مباراة البرازيل والأرجنتين التي أقيمت يوم أمس على كأس سوبر كلاسيكو البطولة الرباعية، عن فرحتها العارمة بالفوز بالسيارة.

وقالت: إنها اندهشت من اختيارها، خصوصًا أنها لم تكن تنوي المجيء لولا أن أقنعها أبناؤها وزوجها بالمجيء.

وأضافت أن ما حدث كان صدمة ومفاجأة كبيرة، وأصرت أن ينزل زوجها وأبناؤها بدلًا عنها لولا إصرار القائمين على الجائزة، وفقًا لـ”العربية”.

وكانت الزهراني قد ظهرت متأثرة بفضل اختيارها، حيث علق المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: “فرحة بنت بلدي بالفوز بالسيارة بالدنيا عندي كلها”.