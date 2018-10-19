فيديو .. النصر يفوز بجدارة وينفرد بالصدارة
بعد فوزه على الباطن بثنائية

فيديو .. النصر يفوز بجدارة وينفرد بالصدارة

2018/10/19
الساعة 8:46 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حقق النصر فوزًا هامًا على حساب نادي الباطن بثنائية دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

باغت النصر نادي الباطن سريعًا بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول عبر لاعب الباطن لوكاس تاجلييترا والذي سجل هدف بالخطأ في مرماه.

ولم ينجح الباطن في استغلال الفرص والتي أتيحت له، حتى انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني نجح النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله في تسجيل الهدف الثاني للعالمي بالدقيقة الثالثة والستين بطريقة جميلة.

انتهت المباراة بفوز النصر بثنائية دون رد، ليُصبح رصيد النصر بعد الفوز 18 نقطة في صدارة دوري المحترفين، أما نادي الباطن فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

ويطمح نادي النصر لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط، من أجل الفوز ببطولة الدوري في الموسم الحالي.


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