فيديو.. النوم سلطان أردوغان يفرك عيونه مستسلمًا للنعاس

المواطن - متابعة

ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يغلبه النعاس مستسلمًا للنوم أمام الكاميرات وفي المؤتمرات الصحافية.

وأظهر مقطع فيديو حديث أردوغان وهو يغفو في مؤتمر صحافي مع نظيره المولدوفي إيغور دوندون.

وظهر أردوغان في المقطع المصور الذي تبادله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يفرك عينيه وسرعان ما غلبه النوم ليسرق غفوة خلال حديث نظيره للصحافيين.

وزار أردوغان مولدوفا نهاية الأسبوع بغية التعاون لتسليم أعضاء من حركة فتح الله غولن الذي يتهمه بالتخطيط لمحاولة الانقلاب في 2016.

النوم سلطان:

ليست هذه المرة الأولى التي ينام فيها أردوغان أمام الكاميرات ففي أكتوبر 2016 نام خلال مؤتمر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورصدته الكاميرات، وفي نفس الشهر من العام الماضي سيطر النعاس على أردوغان في مؤتمر جمعه بالرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو في كييف.