فيديو.. بردية طبرجل تكسو الأودية بالأبيض والأمطار مستمرة حتى منتصف الليل

فيديو.. بردية طبرجل تكسو الأودية بالأبيض والأمطار مستمرة حتى منتصف الليل

2018/10/11
الساعة 8:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1775
0
طباعة
المواطن - طبرجل

شهدت محافظة طبرجل اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد سبقها نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتبادل المغردون الصور ومقاطع الفيديو التي توثق هذه اللحظات، داعين الله أن يجعلها سقيا خير وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهرت مقاطع الفيديو دوار الهلال في طبرجل وقد اكتسى بالبرد مساء اليوم.

كما أظهرت مقاطع أخرى بردية طبرجل والتي غطت مساحات واسعة من أقصى شمال المملكة مروراً بربع الثنية وأبوحوايا غربي طبرجل.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تنبيهاً في منطقة الجوف، خاصة في طبرجل والأجزاء المجاورة لها، متوقعاً ​تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الحادية عشرة مساء من اليوم الخميس.

 


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :