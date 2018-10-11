فيديو.. بردية طبرجل تكسو الأودية بالأبيض والأمطار مستمرة حتى منتصف الليل

المواطن - طبرجل

شهدت محافظة طبرجل اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بزخات من البرد سبقها نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

وتبادل المغردون الصور ومقاطع الفيديو التي توثق هذه اللحظات، داعين الله أن يجعلها سقيا خير وأن يعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهرت مقاطع الفيديو دوار الهلال في طبرجل وقد اكتسى بالبرد مساء اليوم.

دوار الهلال في طبرجل وقد اكتسى بالبرد pic.twitter.com/Y2ItQNQzuF — saad (@saadalbehairy1) October 11, 2018

كما أظهرت مقاطع أخرى بردية طبرجل والتي غطت مساحات واسعة من أقصى شمال المملكة مروراً بربع الثنية وأبوحوايا غربي طبرجل.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر قد أصدر تنبيهاً في منطقة الجوف، خاصة في طبرجل والأجزاء المجاورة لها، متوقعاً ​تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الحادية عشرة مساء من اليوم الخميس.