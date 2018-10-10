فيديو.. بوتين يجهز هدية للسعودية ومصر والإمارات!

المواطن - الرياض

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه سيقدم حزمة من المنتجات الزراعية لبلاده إلى نظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، الذي سيستقبله يوم 17 أكتوبر، كما أكد نيته في أن يُطلع السعودية والإمارات كذلك على نجاحات المزارعين الروس.

وقال بوتين، خلال زيارته إلى مزارع شركة “راسفيت” في إقليم ستافروبول جنوب غرب روسيا: “سأستقبل قريبًا الرئيس المصري، دعونا نقدم له تفاحكم”.

ورد مدير شركة “راسفيت”، مراد غالييف، بالقول: “سنعطيكم كلًّا من التفاح والغرسة لكي تقدمها لهم (للسيسي ووفده)، سنساعدكم في هذا الاتجاه”.

وتعهد بوتين بأنه سيقدم كل “هدايا ستافروبول” لنظيره المصري بكل سرور، فيما نصح رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، الذي شارك أيضًا في الحديث، أن يطلع كذلك على نجاحات المزارعين الروس السعودية والإمارات، قائلًا: “الحمد لله علاقاتنا معهما حسنة للغاية”.

وأكد غالييف أن شركته تخطط للدخول إلى الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية.

وعلق مدفيديف عن موافقته على هذه المبادرة قائلًا: “بالمناسبة هذه السوق ضخمة لأنه لا ينمو على أرضهم (السعودية والإمارات) أي شيء من هذا النوع، وكانوا منذ البداية مرتبطين بأوروبا، لكن في حال عرضنا عليهم سلعًا جيدة وبأسعار قادرة على المنافسة، فإنهم سيشترون بضائعنا بلا شك”.