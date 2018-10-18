فيديو.. تفاصيل وفاة شخصين وإصابة 9 في تصادم مروع بیدمة

فيديو.. تفاصيل وفاة شخصين وإصابة 9 في تصادم مروع بیدمة

2018/10/18
الساعة 6:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف الھلال الأحمر، مساء أمس، عن تفاصيل وفاة اثنين وإصابة تسعة آخرين، في حادث سير وقع في محافظة يدمة.

وقال المتحدث الرسمي باسم ھيئة الھلال الأحمر بمنطقة عسير، محمد الشھري، في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: إن غرفة العمليات تلقت بلاغًا عن وقوع حادثة تصادم صباح اليوم، في مدخل محافظة يدمة بين سيارتين (باص، وأخرى صغيرة تقل 3 أشخاص).

وأشار متحدث الھلال الأحمر، إلى توجيه 5 فرق إسعافية، وصلت أول فرقة خلال 10 دقائق، مؤكدًا وفاة حالة واحدة بموقع الحادث (كانت من الـ3 الطلاب في السيارة الصغيرة)، فيما أصيب 10 آخرون.

وأكد أن الفرق الإسعافية نقلت 6 حالات للمصابين، بينھا حالة خطيرة لسيدة توفت قبل وصول الفرق إلى مستشفى يدمة العام، مشيرًا إلى أن المواطنين نقلوا 3 حالات.

وقدم متحدث الھلال الأحمر العزاء لذوي المتوفين، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

 


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