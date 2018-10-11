فيديو .. تميمة السامبا تُداعب الكرة بمهارة احتفالًا بوصول البرازيل للرياض

المواطن - محمد سمعه

أقدمت تميمة المنتخب البرازيلي لكرة القدم على مداعبة الكرة بطريقة أكثر من رائعة اليوم في العاصمة الرياض احتفالًا بوصول المنتخب البرازيلي للمملكة بالأمس.

وسارت تميمة المنتخب البرازيلي في الأماكن العامة بمدينة الرياض كما داعبت الكرة وأظهرت مهارتها بتألق شديد، في مشهد نال إعجاب المواطنين.

ويذكر أن المنتخب البرازيلي يستعد غدًا لمواجهة منتخب السعودية على ملعب جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت المملكة.

وسيواجه المنتخب البرازيلي بعد مباراة السعودية، نظيره الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل في المباراة الختامية والأخيرة للبطولة الرباعية الودية.

شارك منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، حيث ودع البطولة من دور الثمانية بعد الخسارة من المنتخب البلجيكي بنتيجة هدفين لهدف.

ومن المنتظر إشراك المدرب البرازيلي تيتي، للاعب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة السعودية غدًا.

نال منتخب البرازيل لقب كأس العالم من قبل في خمس مناسبات كان آخرها في عام 2002 في كوريا واليابان على حساب منتخب ألمانيا.

📹| تميمة السامبا تجوب الأماكن العامة في الرياض احتفالاً بمشاركة منتخب البرازيل في بطولة #سوبركلاسيكو#نجوم_العالم_في_السعودية#SuperClasico_in_KSA pic.twitter.com/jxvZiULYFQ — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) October 11, 2018