فيديو.. تيريزا ماي ترقص قبل خطابها الأهم

المواطن - متابعة

على أنغام أغنية الملكة الراقصة، بادرت رئيسة وزراء بريطانيا بأداء عرض الحركات الراقصة لحظة دخولها للقاعة ووصولها لمكان إلقاء الخطاب الأهم في اجتماع حزب المحافظين اليوم.

ونالت حركات تيريزا ماي استحسان مؤيديها الذين انخرطوا في موجة من التصفيق والتشجيع.

واستعرضت ماي خلال الاجتماع رؤيتها وخططها لطريقة الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل مثالي، دون إحداث الضرر بالقطاع الاقتصادي للبلاد.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترقص فيها ماي في مناسبة عامة فقد شاركت في رقصة خلال زيارتها مؤخرًا إلى جنوب إفريقيا.