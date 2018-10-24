فيديو .. ثنائية نيجيرية تقود الفيصلي للانتصار على الرائد دوريًّا

فيديو .. ثنائية نيجيرية تقود الفيصلي للانتصار على الرائد دوريًّا

2018/10/24
الساعة 8:18 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

تمكن النادي الفيصلي من الفوز على نادي الرائد بثنائية دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

استطاع اللاعب النيجيري جوزيف أكيلا من تسجيل الهدف الأول لفريق الفيصلي في الدقيقة الحادية والأربعين من عمر الشوط الأول، عبر ضربة رأسية بعد ارتطام الكرة بالعارضة.

وفي الشوط الثاني، حاول نادي الرائد العودة والتعويض، ولكن دون جدوى، في ظل تماسك دفاعي مميز من النادي الفيصلي.

ونجح اللاعب أكيلا في زيارة شباك الرائد مرة أخرى بالدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، بعد عرضية أرضية مميزة من اللاعب الكولومبي دييغو كالديرون.

أصبح رصيد الفيصلي بعد الفوز سبع نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الرائد عند خمس نقاط في المركز الحادي عشر.


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