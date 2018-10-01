فيديو وصور.. حريق هائل يلتهم محطة كهرباء في الرياض

المواطن - الرياض

اشتعل حريق هائل في إحدى محطات الكهرباء في الرياض قبل قليل.

وتصاعدت ألسنة للهب من المحطة وشوهدت أعمدة الدخان الكثيف في سماء المنطقة.

وبحسب المعلومات المتداولة فإن الحريق اشتعل في محطة الكهرباء في حي النفل شمالي الرياض.

وقالت السعودية للكهرباء في بيان عاجل لها: اندلاع حريق في محول في إحدى محطات الكهرباء بالرياض، ولم تتأثر الخدمة الكهربائية، والدفاع المدني وفرق الصيانة بالشركة يباشران الحادث .

“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.