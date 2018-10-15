فيديو.. حريق يخلي مدرسة بنين بالمدينة

وقالت إدارة تعليم المدينة، في بيان لها اليوم، إن إدارة المدرسة أخلت الطلاب إلى الجهة الأخرى من الفناء الخارجي، مشيرة إلى أنها اتصلت بغرفة العمليات والطوارئ بإدارة الأمن والسلامة بالتعليم وبالدفاع المدني والذي باشر إخماد الحريق .

وأكدت أن المدرسة أرسلت رسائل لأولياء الأمور للحضور واستلام أبنائهم، مشيرة إلى أن أكثر طلاب المدرسة يقطنون في نفس الحي .

وقالت إنه لَم يسجل أي إصابات أو اختناقات بسبب الدخان الكثيف أو أي حالات إسعافية.

ويبلغ عدد طلاب متوسطة ابن هشام 456 طالبًا، وهي تقع شرق المدينة بحي الخالدية وتتبع لمكتب تعليم شرق المدينة .