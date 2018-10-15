فيديو.. حريق يخلي مدرسة بنين بالمدينة

فيديو.. حريق يخلي مدرسة بنين بالمدينة

2018/10/15
الساعة 3:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1785
0
طباعة
المواطن - المدينة المنورة

تداول مغردون مقطع فيديو لحريق في مدرسة للبنين في منطقة المدينة المنورة.
وأفادت المعلومات المرتبطة بالحريق بأنه وقع في مدرسة ابن هشام المتوسطة وتحديدًا في المعرض الفني والتراث بالفناء الخارجي، بسبب ماس كهربائي في أحد أجهزة التكييف .

وقالت إدارة تعليم المدينة، في بيان لها اليوم، إن إدارة المدرسة أخلت الطلاب إلى الجهة الأخرى من الفناء الخارجي، مشيرة إلى أنها اتصلت بغرفة العمليات والطوارئ بإدارة الأمن والسلامة بالتعليم وبالدفاع المدني والذي باشر إخماد الحريق .
وأكدت أن المدرسة أرسلت رسائل لأولياء الأمور للحضور واستلام أبنائهم، مشيرة إلى أن أكثر طلاب المدرسة يقطنون في نفس الحي .
وقالت إنه لَم يسجل أي إصابات أو اختناقات بسبب الدخان الكثيف أو أي حالات إسعافية.
ويبلغ عدد طلاب متوسطة ابن هشام 456 طالبًا، وهي تقع  شرق المدينة بحي الخالدية وتتبع لمكتب تعليم شرق المدينة .

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم