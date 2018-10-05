فيديو.. حقيقة إزالة الشاذروان من تحت باب الكعبة المشرفة

المواطن - مكة المكرمة

نفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الخميس، صحة ما تم تداوله حول إزالة الشاذروان من تحت باب الكعبة.

وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، عبر حسابها الرسمي، أن ما تم ھو قیام عمال الصیانة الأسبوع الماضي بتغییر رخام أرضیات المطاف.

يذكر أن مقطع فیديو تم تداوله يظھر عمالاً يقومون بأعمال صیانة حول الكعبة، فیما ذكر متداولوه أن الأعمال لإزالة الشاذروان من تحت باب الكعبة للتیسیر على المعتمرين، وھو ما نفته رئاسة الحرمین.