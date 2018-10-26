فيديو .. حكم لقاء القادسية أرعب مدرب الشباب .. والأخير يستنجد بالمياه

المواطن - محمد سمعه

شهدت مباراة الشباب والقادسية ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لقطة طريفة بين حكم اللقاء الويلزي سيمون لي أيفانس والمدرب الروماني سوموديكا مدرب الشباب.

وبعدما سجل اللاعب خالد حسين كعبي الهدف الثاني لنادي الشباب في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني، اعترض لاعبي القادسية وطالبوا حكم اللقاء بالذهاب لتقنية الـVAR من أجل إلغاء الهدف.

وبمجرد ذهاب الحكم سيمون لي اعترض مدرب الشباب على ذهابه لتقنية الـVAR حيث كان خائفًا من إلغاء الهدف الشبابي.

وبعدما احتسب الحكم هدف الشباب، جلس المدرب سوموديكا على مقاعد البدلاء يتنفس بسرعة كبيرة وشرب رشفة من المياه بعدما تنفس الصعداء نتيجة احتساب الحكم لهدف الشباب الثاني.

وكان الشباب نجح في الفوز بعد أربع مباريات حقق فيها نتائج سلبية بتعادله في 3 مباريات والخسارة في لقاء وحيد كان ضد نادي الهلال.

مدرب الشباب يتأثر بعد توجه الحكم لاستخدام تقنية الفيديو في آخر ثواني المباراة#الشباب_القادسية#دوري_بلس pic.twitter.com/LIlGWVL3BS — دوري بلس (@dawriplusksa) October 26, 2018