فيديو.. خبير دولي يفند مزاعم تركيا حول ساعة خاشقجي

المواطن - الرياض

كذب الخبير في التكنولوجيا سامويل بورك، رواية صحيفة تركية حول تسجيل ساعة أبل التي كان يرتديها الصحافي جمال خاشقجي الذي اختفى في تركيا قبل 10 أيام لتفاصيل عملية قتله المزعومة.

وقال بورك في مدخلة علي قناة CNN: إنه الصورة المنشورة لجمال خاشقجي وهو يرتدي ساعة أبل تعود إلى مايو الماضي وهي ساعة من الجيل الثالث، لافتًا إلى أن المشكلة الأساسية هي أن شركة أبل أوضحت أنها لا توفر الخدمة في تركيا.

وأشار بورك إلى أنه ما لم تسمح الشركة بالخدمة في تركيا فإنه من المستحيل أن يتم تشغيل ساعة أبل بواسطة التجوال، كما يتم في الهواتف المحمولة.

ولفت الخبير التكنولوجي إلى أن ما يقال عن ارتباط الساعة بالهاتف لا يمكن أن يؤدي إلى نقل البيانات لبعد المسافة بينهما فلا يوجد إمكانية لنقل أي بيانات كما زعمت تركيا.

وكانت صحيفة صباح التركية قد زعمت أن ساعة أبل كان يرتديها خاشقجي كانت متصلة بهاتفه الآيفون الذي تركه خارج السفارة وقامت بتسجيل المحادثات التي دارت في الساعات التي سبقت اختفاءه.

وجاء نفي شركة أبل قاطعًا ليؤكد أن تركيا تردد مزاعم وأكاذيب لا أساس لها من الصحة هدفها التشويش على الرأي العام.

