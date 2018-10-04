فيديو.. دخل عكس الطريق ليجد دورية أمامه في الرياض وينتهي الأمر بكارثة!

المواطن - الرياض

حاول قائد مركبة الفرار بعيداً بعدما فوجئ بدورية أمنية أمامه أثناء قيادته وهو يعكس الطريق، لينتهي الأمر بكارثة.

وأظهر مقطع فيديو، السيارة من نوع جيب شاص يقودها سائقها في أحد شوارع الرياض، قبل أن يدخل في مسار آخر ويسير عكس الطريق، ليجد نفسه في مواجهة دورية مرورية حاولت اعتراضه، فهرب مسرعاً منها، ما أدى لاصطدامه بعدد من السيارات التي كانت متوقفة على جانب الطريق، وسيارة أخرى كانت تمر في المكان.

وطالب متداولو الفيديو بسرعة القبض على هذا الشخص لمخالفته الأنظمة المرورية، واستهتاره بأرواح المارة، مع تغريمه ثمن إصلاح المركبات التي تضررت بسبب فعلته ومحاولة هروبه.