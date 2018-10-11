فيديو.. ذوو المواطنة المصابة في الشلالات التركية يروون تفاصل الحادث

فيديو.. ذوو المواطنة المصابة في الشلالات التركية يروون تفاصل الحادث

2018/10/11
الساعة 12:29 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف هاني الحربي، شقيق الفتاة التي سقطت من شلال على صخرة في تركيا وأصيبت بإصابات خطيرة، تفاصيل الحادث.

وقال الحربي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج ”معالي المواطن”: إن شقيقته كانت في سياحة عائلية في تركيا.

وأضاف أنها سقطت من شلال ارتفاعه حوالي 7 أمتار على صخرة في الأسفل، وتم إسعافها من قبل الأشخاص الموجودين.

وأشار الحربي إلى أنه تم الاتصال بالإسعاف لنقلها إلى المستشفى والتواصل مع السفارة والتي تجاوبت واهتمت بالحالة، مؤكدًا أنه تم تحويلها إلى مستشفى والكشف عليها، حيث تقرر ضرورة التدخل الجراحي.

وأكد أن المستشفى التي توجد به حاليًّا ليس بالمستوى المطلوب، موضحًا أنهم يريدون نقلها إلى مستشفى في المملكة، وقد طالبوا السفارة بذلك.

وتابع الحربي أن حالة شقيقته لم يتم تشخيصها على الفور، وأنها أجرت عمليتين جراحيتين، كما أن الإسعاف تأخرت قرابة ساعة لحين وصلت إلى موقع الحادث ونقلتها.

 

 


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