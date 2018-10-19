فيديو .. رئيس أحد مُعلقًا على ضرب عبد الغني: زمن أخذ الحق باليد انتهى

المواطن -محمد سمعه

علّق سعود الحربي رئيس مجلس إدارة نادي أحد على الشجار والذي حدث بين اللاعب حسين عبد الغني لاعب أحد واللاعب حسن معاذ لاعب نادي الاتحاد.

وتحدث الحربي قائلًا: زمن أخذ الحق باليد والضرب انتهى، نحن في عصر حديث وقرارات قوية في الرياضة وبالتأكيد هذا شئ مايناسب رياضتنا ولن يرضى الاتحاد السعودي والمستشار تركي آل الشيخ .

وأضاف الحربي: إذا كان عندك مشكلة مع أي لاعب بعد المباراة يذهب كل طرف إلى الأخر ومن ثم المخطئ يعتذر ولكن ماحدث من اللاعب معاذ شيء غير أخلاقي.

وتابع رئيس أحد: أود طمأنة عائلة اللاعب حسين عبد الغني هو بخير ولكنه في المشفى لعلاج بعض الكدمات ومن ثم سيعود لهم سالمًا غانمًا.

وقال الحربي: صور تعرض اللاعب للنزيف أكبر برهان على قسوة الاعتداء ونحن أشقاء في الملعب ونمثل رياضة بلد ولانمثل رياضة شخصية وزمن الضرب والاعتداء وأخذ الحق بالأيدي انتهى، هل سنعود له مرة آخرى.

حديث رئيس نادي أُحد سعود الحربي عن حالة حسين عبدالغني وماحدث بينه وبين حسن معاذ #الاتحاد_احد#دوري_بلس pic.twitter.com/MwzfjkWNmA — دوري بلس (@dawriplusksa) October 19, 2018