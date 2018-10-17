فيديو.. راكب دراجة نارية ينجو من الموت باللحظة الأخيرة بسبب لامبورجينى!

المواطن - متابعة

دخل راكب دراجة نارية سباقًا مع سيارة لامبورجينى معرضًا حياته للخطر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تسابق سائق الدراجة النارية مع السيارة، التي تفاجأ سائقها باقتراب سيارة قادمة بالاتجاه المعاكس؛ ما أدى لاصطدامه براكب الدراجة النارية الذي تفادها منحرفًا في اللحظة الأخيرة.

واعترف راكب الدراجة النارية بأنه أكبر خطأ قام به بعد الذعر الذي تعرض له بسبب الحادث، وذلك بعد انتهاء السباق، وكان السائق يسير بسرعة 100 ميل في الساعة.