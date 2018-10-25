فيديو.. راكب دراجة نارية ينجو من الموت في اللحظة الأخيرة

المواطن - متابعة

خاض راكب دراجة نارية سباقا مع سيارة لامبورجيني معرضا حياته للخطر، حيث نجا في اللحظة الأخيرة.

وفقا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهر مقطع الفيديو المنشور عبر يوتيوب تسابق الدراجة النارية مع السيارة، التي تفاجأ سائقها باقتراب سيارة قادمة بالاتجاه المعاكس ما أدى لاصطدامه براكب الدراجة النارية الذي تفادها منحرفا في اللحظة الأخيرة.

واعترف راكب الدراجة النارية بأنه أكبر خطأ قام به بعد الذعر الذي تعرض له بسبب الحادث، وذلك بعد انتهاء السباق، وكان السائق يسير بسرعة 100 ميل في الساعة.