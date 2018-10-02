فيديو.. رجل يعتدي على امرأة دون سبب!

المواطن - متابعة

باشرت شرطة سانتا ماريا، في المنطقة الوسطى من ريو جراند دي سول بالبرازيل، واقعة اعتداء رجل على امرأة كانت تسير في شارع دوتور بوزانو.

وأظهر مقطع فيديو الرجل وهو يقترب من المرأة من الخلف ويضربها على رأسها، ثم يتم إنقاذها من قبل أشخاص يمرون في الشارع.

وبحسب المحقق في القضية، اعترف الرجل البالغ من العمر 30 عامًا بالهجوم، لكنه لم يوضح السبب، ولم تكشف الشرطة عن هُويته.