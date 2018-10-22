فيديو.. رسالة من الجبير إلى عائلة جمال خاشقجي : نشعر بألمكم

فيديو.. رسالة من الجبير إلى عائلة جمال خاشقجي : نشعر بألمكم

2018/10/22
الساعة 1:49 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

وجه وزير الخارجية، عادل الجبير، رسالة إلى عائلة الكاتب الراحل جمال خاشقجي.

وقال الجبير في رسالته إلى عائلة خاشقجي خلال حواره إلى قناة فوكس نيوز، أمس الأحد: “نعم، هذه غلطة فظيعة وكارثة فظيعة، وتعازينا نوجهها لهم، ونشعر بألمهم ونأمل أن ذلك لم يحدث، وأتمنى أننا استطعنا تجنب ذلك، ولكن للأسف ارتكبت غلطة كبيرة جدًّا”.

وأضاف: “أؤكد لهم أن المسؤولين عن ذلك سوف يتحملون عواقب ذلك”.

 


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