فيديو.. سحب الماماتوس تزين سماء أبها

المواطن - سعيد مشهور - أبها

رصدت عدسة “المواطن“، عصر اليوم الأربعاء، تشكل سحب الماماتوس النادرة في سماء مدينة أبها بمنطقة عسير.

وتعتبر السحب في علم الطقس عبارة عن الشكل الخلوي لتجعدات أو رزم تحت سحابة أساسية أخذت هذه السحابة اسم الصدرية؛ نظرًا لشكلها المميز والذي يشبه ثدي البقرة. وكلمة ماماتوس هي كلمة لاتينية الأصل.

وهذه السحب لا تشكل خطرًا ولا تنبئ بقدوم أعاصير، وهي في العادة تتحلل بعد بضع ساعات، وتلعب الرياح دورًا مهمًّا في تشكل السحب وتنوع أشكالها وصورها.

ومن الصور التي قد تُشكلها حركة الرياح سُحب الماماتوس، وهي سُحب على هيئة أثداء البقر، وقد تكون كذلك على هيئة أنابيب طولية أو أنصاف كور متجاورة أو كتموجات الشعر، وقد تتشكل بصورتين في نفس الوقت. وتبدو هذه السحب مرعبة الشكل، وهي أغرب أنواع السحب التي قد يشاهدها الإنسان في حياته، وهناك أكثر من 10 نظريات لعلماء مختلفين تحاول فك تفسير ظهور مثل هذا النوع من السحب.