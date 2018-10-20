فيديو .. سداسية اتفاقية تُبكي الأهلي دوريًا

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتفاق ضد الأهلي منذ قليل بفوز فارس الدهناء بسداسية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم موسم 2018-2019.

وخلال الشوط الأول دخل نادي الاتفاق ضاغطًا وبقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول، حيث تمكن اللاعب سعيد الربيعي من افتتاح النتيجة للاتفاق في الدقيقة الثامنة بطريقة جميلة.

واصل الحارس محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي تألقه الشديد ومنع الاتفاق من تسجيل الهدف الثاني والهدف الثالث في الدقيقتين الحادية عشر والسابعة عشر.

ولكن مع استمرار سوء الأداء الدفاعي من لاعبي الأهلي، تمكن اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الثاني للاتفاق بالدقيقة الرابعة والأربعين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تمكن البرازيلي جوزيف دي سوزا من تسجيل الهدف الأول للراقي في الدقيقة الخمسين بعد محاولات مستميتة.

وفي ظل اعتقاد الجميع أن الأهلي سيعود في المباراة، تمكن المصري حسين السيد من تسجيل الهدف الثالث للاتفاق بطريقة مميزة وبعد اختراق ناجح في دفاعات الأهلي بالدقيقة الحادية والخمسين.

عرف الاتفاق من أين تؤكل الكتف في المباراة حيث لعب على التمرير في العمق الدفاعي المنهار تمامًا من الأهلي، فسجل اللاعب بريان أليمان الهدف الرابع للاتفاق في الدقيقة الثالثة والستين.

واضاف بعد ذلك اللاعب محمد مرزوق الكويكبي الهدف الخامس للاتفاق بطريقة جميلة في الدقيقة السابعة والستين، ثم عزز اللاعب حسن جمال الحبيب بالسداسية الاتفاقية في الدقيقة الثمانين.

نجح اللاعب دجانيني تافاريس في تسجيل الهدف الثاني للأهلي، لتنتهي المباراة بفوز الاتفاق بسداسية مقابل هدفين.

تجمد رصيد الأهلي عند 13 نقطة في المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري، بينما أصبح رصيد الاتفاق 11 نقطة في المركز الخامس.

الهدف الثاني لنادي ⁧#الاهلي⁩ سجله اللاعب تفاريس في الدقيقة 85

الاتفاق 6 : 2 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/Tl0KWWBAlw — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

الهدف السادس لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب حسن الحبيب في الدقيقة 79

الاتفاق 6 : 1 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/kxC8UXBYoM — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

الهدف الخامس لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب محمد الكويكبي في الدقيقة 68

الاتفاق 5 : 1 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/a0LJVYmjm8 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

الهدف الرابع لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب اليمان في الدقيقة 63

الاتفاق 4 : 1 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/aYuTjS6BMf — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

الهدف الثالث لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب حسين السيد في الدقيقة 51

الاتفاق 3 : 1 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/epiQUPCFC8 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

الهدف الأول لنادي ⁧#الاهلي⁩ في الدقيقة 50

سجله الاعب جوزيه دي سوزا

الاتفاق 2 : 1 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/pYw3ZAWyHX — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

الهدف الثاني لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب جوانكا في الدقيقة 44

الاتفاق 2 : 0 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/IYzY3l8Gw2 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018

الهدف الأول لنادي ⁧#الاتفاق⁩ سجله اللاعب سعيد الربيعي في الدقيقة 8

الاتفاق 1 : 0 الاهلي ⁧#الاتفاق_الاهلي⁩

⁧#دوري_بلس⁩ pic.twitter.com/XRbx9mgP76 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 20, 2018