فيديو.. سرق خاتم ألماس 2.5 قيراط ببلعه!

المواطن - متابعة

حاول سائح أيرلندي سرقة خاتم ألماس، ولكن انتهى به الحال بالذهاب إلى المستشفى في تركيا.

اتهم السائح الأيرلندي الذي يدعى “إيان” بمحاولة سرقة خاتم قيمته 30 ألف جنيه إسترليني من متجر للمجوهرات في منطقة مرمريس.

وبحسب موقع ميرور، نزع الرجل البالغ من العمر 54 عامًا قطعة المجوهرات داخل المتجر قبل أن يحاول الفرار.

لكن أحد الموظفين اشتبه في الرجل وأغلق الباب الأمامي للمتجر لمنعه من المغادرة، وزعم أنه وضع قطعة ألماس في فمه وابتلعها.

وسارع صاحب المتجر بالاتصال بالشرطة وأخذ إيان إلى المستشفى بناء على أوامر المدعي العام، حيث أصدر تعليمات للأطباء بإجراء عملية جراحية لاسترداد قطعة ألماس إذا لم تخرج بالطرق الطبيعية.

وقال صاحب المتجر: إن الأشعة السينية أظهرت قطعة ألماس يبلغ وزنها 2.5 قيراط داخل معدة اللص، ولا يزال ينتظر استردادها.