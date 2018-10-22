فيديو .. سيطرة اتفاقية على أفضل 5 أهداف بالجولة السادسة

المواطن - محمد سمعة

نشر حساب دوري بلس على تويتر أفضل خمسة أهداف تم إحرازها في الجولة السادسة من بطولة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وجاءت أفضل الأهداف كالتالي:

1. هدف الاتفاق الثاني في شباك النادي الأهلي والذي سجله اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

2. الهدف الخامس للاتفاق في شباك النادي الأهلي والذي سجله اللاعب محمد مرزوق الكويكبي في مباراة الفريقين.

3. الهدف الثاني لفريق الفتح في شباك فريق الرائد والذي أحرزه اللاعب جواو بيدرو.

4. الهدف الأول لنادي الوحدة في شباك الفيحاء والذي أحرزه اللاعب روميلو أوتيرو.

5. الهدف الرابع للاتفاق في شباك النادي الأهلي والذي أحرزه اللاعب برايان أليمان في مباراة انتهت بفوز الاتفاق بسداسية مقابل هدفين.

يذكر أن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري، كانت اختتمت يوم السبت الماضي بمواجهتي الأهلي والاتفاق، والهلال والشباب.