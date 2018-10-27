فيديو.. شاب متھور یقتحم سيلًا عارمًا بسيارته .. هذا ما حدث

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول تھور شاب، حيث اقتحم بسيارته “شاص” مياه السيول بأحد الأودية، وجرفته المياه المندفعة داخل سيارته.

وظهر قائد السيارة في المقطع، وھو يقود سيارته وينزل إلى الوادي فيما وصفه المصور بـ”الذيب”، وما ھي إلا لحظات حتى غمرت المياه السيارة ومن ثم سحبھا التيار؛ ما اضطر قائدھا إلى الخروج من كابينة القيادة والجلوس على سطحھا لإنقاذ نفسه من الغرق، لينعته المصور ھذه المرة بخلاف ما وصفه به لحظة نزوله للوادي.

يذكر أنه لم يتسنَّ لـ”المواطن“، بدقة تحديد مكان أو توقيت تصوير المقطع المتداول.

يأتي ذلك فيما أهاب الدفاع المدني بالجميع عدم الخروج والحذر والانتباه في أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكھربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ حتى لا يُصابوا بالصعق الكھربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، وذلك بعد تقرير لھيئة الأرصاد يشير إلى موجة من التقلبات الجوية على الرياض وعدد من المناطق.