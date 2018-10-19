فيديو.. شلالات منعاء ترسم لوحات جمالية تجذب زوار تنومة

المواطن - سعيد مشهور - تنومة

هطلت، اليوم الجمعة، أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة تنومة شمال مدينة أبها، لترسم الشلالات المتدفقة من جبال منعاء الشهيرة لوحات جمالية جذبت عدسات المصورين والزوار.

ووثق المصور سعد آل مداوي بالفيديو هذه المناظر الجميلة.

الجدير بالذكر أن منطقة عسير تشهد تقلبات جوية منذ أيام، حيث شهدت العديد من المحافظات والمراكز أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.