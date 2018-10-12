فيديو صادم.. امرأة تقضم أذن صديقتها في محل كباب!

المواطن - متابعة

حُبست امرأة بعدما قضمت جزءًا من أذن صديقتها في متجر لبيع الكباب في نيوبورت بجنوب ويلز.

بحسب موقع مترو، عضت فيكتوريا يرجيس البالغة من العمر 27 عامًا أذن جينا إدواردز، حيث كانت الصديقتان في المتجر بدون سبب.

وأظهرت اللقطات لحظة انقضاض فيكتوريا على صديقتها؛ ما أدى إلى طرحها أرضًا قبل أن تجلس فوقها وتعض أذنها.

وقال المدعي العام: إن الصديقتين كانا يتجادلان قبل أن تبدأ فيكتوريا هجومها.