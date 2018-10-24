فيديو صادم.. سائقا جامعة ظهران الجنوب يهددان حياة الطالبات

المواطن -محمد بن هويج -الحرجة

كاد سائقان متخصصان في نقل طالبات جامعة ظهران الجنوب أن يتسببا في كارثة على الطريق بسبب التهور أثناء القيادة.

ووثقت “المواطن“، صباح اليوم، مقطع فيديو للسائقين أثناء القيادة بسرعة جنونية تجاوزت 160 كلم /الساعة دون أية مراعاة لحياة الطالبات.

وينقل السائقان الطالبات من محافظة الحرجة والقرى التابعة لها إلى جامعة ظهران الجنوب، ولكنهما تخطيا جميع الأنظمة القانونية والسرعة المحددة لهما حسب أنظمة المرور؛ وهو ما دفع أولياء أمور ومواطنين للمطالبة بسرعة محاسبتهما ومعاقبتهما من قِبل الجهات المختصة.



