فيديو صادم.. شاب يلقي قطة في الهواء كالكرة

فيديو صادم.. شاب يلقي قطة في الهواء كالكرة

2018/10/15
الساعة 9:39 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أطلق القضاء البريطاني، سراح شابين بالرغم من اعتدائهما على قطة في مقطع فيديو أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمسك أحدهما الذي يدعى لويس بريتون، بالقطة المسالمة ثم ألقى بها في الهواء بقوة ككرة رجبي لتسقط وسط الطريق بينما يضحك صديقه مما فعله، بينما كانا مخمورين وذلك ببلدة رايل في ويلز البريطانية.

تلوت القطة في الهواء وهى تحلق ثم هبطت أرضاً وركضت بعيداً في ذعر، وتلقى الرجلان حكماً بالسجن لمدة ثمانية أسابيع مع إيقاف التنفيذ، ووصفت المحكمة تصرفهما بالسلوك المروع.

 

 

 


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