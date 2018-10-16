فيديو صادم.. مذيع یشتري 3 شهادات علیا مزورة ویفاوض المزور على الهواء

المواطن - الرياض

أجرى الإعلامي خالد العقیلي مكالمة على الهواء مباشرة بأحد المختصین في تزوير الشهادات، واشترى منه شهادات علیا على الهواء، وذلك في ضوء مناقشته لقضیة الشهادات الوهمیة التي يلجأ لها البعض بغرض التوظيف أو الترقي في العمل بغير وجه حق.

وفي حلقة برنامجه “تم”، اتصل خالد العقیلي بمزوّر شهادات من جنسیة عربیة على الهواء مباشرة، وطلب منه تزوير 3 شهادات علیا (بكالوريوس وماجستیر ودكتوراه)، وفاوضه على السعر.

وأبدى العقیلي للمزور تخوفه من اكتشاف تزوير الشهادة، لكن الأخیر أكد له أن ذلك لن يحدث، وأن شخصاً داخل المملكة طلب منه شهادة مماثلة وأرسلها له قبل أيام واستطاع التوظف بها.