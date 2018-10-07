فيديو.. طالب يحتال للنوم داخل الحصص بطريقة ماكرة

فيديو.. طالب يحتال للنوم داخل الحصص بطريقة ماكرة

2018/10/07
الساعة 6:21 مساءً
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

استغل طالب صيني مهارته في الرسم لابتكار حيلة ذكية تساعده على النوم في الحصص، دون أن يلاحظ أحد لكن حيلته لم تنطل على المعلمة.

ونشرت صفحة عبر موقع فيسبوك مقطع فيديو طريفا لمجموعة من طلبة الرسم منهمكين في رسم لوحاتهم، لكن يبدو أن المعلمة لاحظت أحدهم قد توقف عن الرسم، حيث حاولت لفت انتباهه بالطرق أمامه.

وفوجئت المعلمة بأن الطالب يفتح عيونه، واكتشفت أنه قد رسم عينين على جفونه لخداعها والتهرب من الحصة بالنوم.

 

What I learned in art class

What I learned in art class.

Posted by Shanghaiist on Monday, October 1, 2018

 


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